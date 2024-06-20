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14:39, 20 июня 2024Интернет и СМИ

Сообщения о грозящем России дефиците питьевой воды оказались недостоверными

Данные о грозящем России дефиците питьевой воды не подтвердились

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Распространившиеся в украинских Telegram-каналах сообщения о грозящем России дефиците питьевой воды оказались недостоверными.

Поводом стало заседание профильного комитета в Госдуме, на котором рассматривалось состояние очистных сооружений. Как заявили депутаты, большая их часть была построена в 60-70-е годы, многие износились и требуют модернизации.

Работа по модернизации очистных сооружений уже ведется. Минстрой работает над строительством и реконструкцией объектов очистных сооружений в рамках нескольких федеральных проектов. Власти собираются запустить новый проект по модернизации коммунальной инфраструктуры, бюджет которого составит 4,5 триллиона рублей.

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ересько рассказал, что сейчас Минстрой ведет работу по строительству и реконструкции объектов очистных сооружений в рамках федеральных проектов «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов». Есть механизмы и в рамках проекта «Инфраструктурное меню».

Кроме того, есть инициатива, согласно которой в проект должны войти регионы, которые сами заботятся о своих небольших объектах и в рамках собственных программ строят и модернизируют небольшие очистные сооружения объемом до 3 тысячи кубометров в сутки. «Понятно, что строительство огромных объектов объемом в 50 тысяч кубометров в сутки и выше субъекты потянуть сами не могут, но такие малые очистные сооружения тоже очень важны», — сказал замминистра строительства.

В России уже несколько лет действует проект «Чистая вода». В его рамках ремонтируются изношенные сети, что способствует повышению качества питьевой воды. В 2024 году в рамках проекта более 200 объектов водоснабжения построят и реконструируют на территории России. В 2023 году по проекту «Чистая вода» было введено в эксплуатацию 389 объектов.

В рамках проекта по оздоровлению Волги к 2024 году модернизируют около 140 очистных сооружений, а в Краснодарском крае модернизируют 17 очистных сооружений.

Сообщения о грядущем дефиците питьевой воды не получили широкого распространения в СМИ. Об изношенности очистных сооружений и работе по их модернизации писали «Известия», Ura.ru.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Алина Гончарова
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