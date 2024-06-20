В Польше рассказали об участии в восстановлении Украины

Польский депутат Коваль: треть экспорта Евросоюза на Украину идет из Польши

Польша активно участвует в восстановлении Украины, потому что без нее этот процесс был бы невозможен. В настоящее время Варшава работает над тем, чтобы расширить сотрудничество. Об этом в комментарии Rzeczpospolita рассказал депутат сейма Польши, глава Совета по сотрудничеству с Украиной Павел Коваль.

По его словам, для местных предпринимателей это возможность заработать. В сотрудничестве также хотят принять участие Вроцлав, Гданьск, Жешув, Лодзь и другие польские города вместе с расположенными в них предприятиями. После экспертных заключений правительство подготовит изменения в законодательство.

По итогам 2023 года экспорт Польши на Украину достиг рекордных 51,7 миллиарда злотых (около 13 миллиардов долларов), а импорт — 20,3 миллиарда злотых (около 5 миллиардов долларов).

Как отмечало издание, во многом такое положение дел обеспечили поставки оружия и боеприпасов. Однако также наблюдался рост в отношении машин и оборудования, автотранспорта, продуктов питания, напитков и удобрений. Украина поставляла продукты, зерновые, муку, сахар, рапсовое масло и корма для животных.

Ранее сообщалось, что за первые четыре месяца текущего года главным торговым партнером Украины стал Китай, который экспортировал товаров на 4,2 миллиарда долларов. Польша с результатом 2,3 миллиарда долларов идет на втором месте, а третьей оказалась Германия — 1,8 миллиарда.