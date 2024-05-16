Китай стал главным торговым партнером Украины

Украинская таможня назвала Китай и Польшу крупнейшими торговыми партнерами

В течение первых четырех месяцев 2024 года крупнейшим экспортером на Украину с большим отрывом стал Китай, поставивший товаров на 4,2 миллиарда долларов. В списке импортеров с Украины, по данным Государственной таможенной службы страны, он стал вторым с результатом 1,2 миллиарда долларов, что позволяет ему считаться главным торговым партнером Киева.

На втором месте по экспорту на Украину идет Польша — 2,3 миллиарда, по импорту из соседней республики она стала лидером — 1,3 миллиарда долларов. Третьей по экспорту идет Германия (1,8 миллиарда), а по импорту — Испания (1,1 миллиарда).

Совокупный товарооборот Украины за указанный период достиг 35,3 миллиарда долларов, в том числе 21,9 миллиардов импорта и 13,4 миллиарда экспорта.

На ввезенные в страну машины, оборудование и транспорт приходится 7,4 миллиарда долларов импорта, на продукцию химической промышленности — 4,2 миллиарда, а на топливно-энергетическую сферу — 2,7 миллиарда. В экспорте продовольственные товары стоят 8,6 миллиарда долларов, металлы и изделия из них — 1,4 миллиарда, а минеральные продукты — 1,2 миллиарда.

В конце апреля сообщалось, что в порт одесской агломерации впервые с начала боевых действий вошел полноценный контейнеровоз. Он проследовал из Китая без остановок. До этого в порт начали заходить вспомогательные контейнеровозы.