В Одессу впервые за два года пришел контейнеровоз из Китая

В порт Одессы впервые за два года вошел контейнеровоз прямым рейсом из Китая

В один из портов Одесской агломерации (Большой Одессы) вошел полноценный контейнеровоз, что произошло впервые после начала боевых действий на территории страны в феврале 2022 года. Об этом сообщает местное издание «Думская» и подтверждает портал по отслеживанию морского трафика Marinetraffic.

В начале апреля в одесский порт впервые зашел фидер (вспомогательный контейнеровоз) T Mare, выполнявший чартерный рейс между Одессой и румынской Констанцей, а после к нему присоединился фидер T Moon.

Однако Pros Hope прибыл напрямую из Китая без захода в другие порты. Судно следует под флагом Панамы, им управляет немецкая компания Interorient Marine Services. До этого Украина уже возобновила контейнерные перевозки через порты на Дунае, но использование возможностей Одессы позволит увеличить их объем.

В январе спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что к концу 2023 года Украина начала вывозить зерно по Черному морю фактически в том же объеме, что наблюдался до 2022 года.