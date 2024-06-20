В Литве назвали угрозу демократии

Премьер Литвы Шимоните: голосование в интернете может стать угрозой демократии

Голосование в интернете без полного обеспечения его безопасности может стать угрозой для демократии. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передает ТАСС.

«Основным вопросом является безопасность такого голосования. Пока на вопрос о безопасности не будет 100-процентного ответа, что это тайное и безопасное голосование, эксперименты в данной сфере могут стать угрозой демократии», — сказала она.

При этом литовский премьер отметила, что вопрос введения голосования в интернете нельзя сбрасывать со счетов, но для его решения необходимы время и целенаправленная работа.

В мае действующий президент Литвы Гитанас Науседа переизбрался на новый срок, набрав во втором туре выборов 74,43 процента голосов. Конкурентом действующего главы государства была премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, набравшая 24,06 процента голосов.