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16:37, 20 июня 2024Бывший СССР

В Литве назвали угрозу демократии

Премьер Литвы Шимоните: голосование в интернете может стать угрозой демократии
Ингрида Шимоните

Ингрида Шимоните. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Голосование в интернете без полного обеспечения его безопасности может стать угрозой для демократии. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передает ТАСС.

«Основным вопросом является безопасность такого голосования. Пока на вопрос о безопасности не будет 100-процентного ответа, что это тайное и безопасное голосование, эксперименты в данной сфере могут стать угрозой демократии», — сказала она.

При этом литовский премьер отметила, что вопрос введения голосования в интернете нельзя сбрасывать со счетов, но для его решения необходимы время и целенаправленная работа.

В мае действующий президент Литвы Гитанас Науседа переизбрался на новый срок, набрав во втором туре выборов 74,43 процента голосов. Конкурентом действующего главы государства была премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, набравшая 24,06 процента голосов.

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      Александр Курбатов
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