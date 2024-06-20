В МИД рассказали о планах США начать дезинформационную кампанию против России

Посол Аскальдович: США начнут кампанию дезинформации против России

США развернут кампанию дезинформации против России в период президентских выборов в ноябре и обвинят Москву во всех своих провалах. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИД Геннадий Аскальдович, его слова приводит ТАСС.

«Конечно, США обвиняют Россию во всем и везде (...) Если во время президентских выборов в ноябре что-то не будет получаться, они развернут дезинформационные кампании, в которых во всем обязательно будет виновата Россия», — рассказал посол.

Аскальдович добавил, что не исключает продолжения кибератак на Россию, напомнив, что в прошлом году было зафиксировано 175 тысяч случаев цифровой агрессии.

5 марта Аскальдович заявил о кибератаках со стороны западных стран в преддверии выборов президента России. При этом посол подчеркнул, что российская система устойчиво выдерживает нежелательное воздействие из-за рубежа