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15:44, 20 июня 2024Мир

В МИД рассказали о планах США начать дезинформационную кампанию против России

Посол Аскальдович: США начнут кампанию дезинформации против России
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

США развернут кампанию дезинформации против России в период президентских выборов в ноябре и обвинят Москву во всех своих провалах. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИД Геннадий Аскальдович, его слова приводит ТАСС.

«Конечно, США обвиняют Россию во всем и везде (...) Если во время президентских выборов в ноябре что-то не будет получаться, они развернут дезинформационные кампании, в которых во всем обязательно будет виновата Россия», — рассказал посол.

Аскальдович добавил, что не исключает продолжения кибератак на Россию, напомнив, что в прошлом году было зафиксировано 175 тысяч случаев цифровой агрессии.

5 марта Аскальдович заявил о кибератаках со стороны западных стран в преддверии выборов президента России. При этом посол подчеркнул, что российская система устойчиво выдерживает нежелательное воздействие из-за рубежа

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      Дарья Устьянцева
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