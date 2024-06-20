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20:17, 20 июня 2024Мир

В Польше заметили российский аэростат

ВС Польши: на территорию страны залетел аэростат из Калининградской области

Фото: Павел Львов / РИА Новости

На польской территории обнаружен российский аэростат из Калининградской области, который сорвался с привязи и залетел в воздушное пространство страны. Об этом заявили представители Оперативного командования Вооруженных сил (ВС) Польши в социальной сети X.

«Сообщаем вам, что в воздушном пространстве Польши... залетел аэростат, который сорвался с привязи. О возможности пролета объекта [над Польшей] заранее сообщили соответствующие службы РФ. За полетом аэростата, который движется в воздушном пространстве Варминьско-Мазурского воеводства в восточном направлении, непрерывно наблюдают РЛС ВС Польши», — говорится в сообщении.

Польские военные отметили, что «аэростат не представляет опасности для местных жителей».

14 июня Польша подняла свои самолеты в воздух из-за «активности дальней авиации России».

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      Дмитрий Сотак
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