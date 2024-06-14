Польша подняла самолеты в воздух из-за России

ОК ВС Польши: самолеты подняты в воздух из-за «активности дальней авиации РФ»

Польша подняла свои самолеты в воздух. Это произошло из-за «активности дальней авиации России», такую причину назвало Оперативное командование Вооруженных сил республики в соцсети Х (бывшая Twitter).

«В юго-восточной части страны может быть повышен уровень шума, связанный с началом полетов польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве. Это очередная очень напряженная ночь для всей системы ПВО Польши в связи с наблюдаемой активностью дальней авиации РФ, наносящей удары по объектам в западной части Украины», — предупредило ведомство.

Оперативное командование республики уточнило, что в последний раз такие еры потребовались в ночь с 11 на 12 июня. И теперь ВС Польши приняли меры, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства страны.

Ранее Варшава отказалась отдать Вооруженным силам Украины (ВСУ) свою систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. «Польские Patriot защищают польское небо, и это не изменится», — объяснил замминистра национальной обороны Цезарий Томчик.