В России смерть младенца наступила во время сна рядом с пьяной матерью

На Урале 20-дневный младенец погиб во время сна рядом с пьяной матерью

В Каменске-Уральском смерть младенца наступила во время сна рядом с пьяной матерью. Девочка прожила только 20 дней, сообщает «Е1.ру» со ссылкой на одно из городских сообществ во «ВКонтакте».

Местные жители утверждают, что мать девочки оставила ее и вернулась под утро в состоянии опьянения.

Горожане характеризуют семью как неблагополучную. О матери известно, что ей 24 года — в этом возрасте у нее уже четверо детей. Журналисты «Е1.ру» обратились в Следственный комитет за дополнительной информацией. Там от комментариев отказались.

Ранее в Подмосковье гулявшую на улице девочку придавило бетонной плитой. Ребенок играл около одного из НИИ, в котором работают ее родители. Спасти девочку не удалось.