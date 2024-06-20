В российском регионе привели в готовность силы ПВО

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он.

Он попросил граждан сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от регионального правительства или МЧС России. Чиновник добавил, что в области привели в готовность силы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Украина за ночь выпустила по России почти сотню беспилотников. Тогда средства ПВО сбили 87 летательных аппаратов над шестью регионами России. Так, они перехватили 70 дронов над Ростовской областью, по два — над Белгородской и Волгоградской областями, по шесть — над Курской и Воронежской областями, один — над Крымом.