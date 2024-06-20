В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась функция передачи медиафайлов в HD-качестве по умолчанию

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, которая позволяет отправлять фото и видео в формате HD по умолчанию. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Эксперты рассказали, что WhatsApp внедрил возможность передачи медиафайлов в HD-качестве по умолчанию. Специалисты сообщили, что установить передачу фото или видео в формате HD по умолчанию необходимо в разделе «Данные и хранилища» в настройках приложения. По их словам, настройку достаточно задать один раз и она будет активна при каждой передаче файлов мультимедиа.

В материале отмечается, что до настоящего момента фото или видео для сохранения качества необходимо было передавать в формате документов. Функция передачи фото и видео в качестве HD по умолчанию уже доступна пользователям устройств на базе операционной системы iOS.

Ранее стало известно, что в WhatsApp на устройствах с операционной системой iOS стала доступна функция фильтрации чатов.

