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12:06, 20 июня 2024Силовые структуры

Автобус задавил женщину на автовокзале в российском городе и попал на видео

В Домодедово водитель автобуса не справился с управлением и задавил женщину

На автовокзале в Домодедово автобус задавил 39-летнюю женщину. В прокуратуре Московской области предоставили «Ленте.ру» видео происшествия.

На кадрах видны люди, стоящие на тротуаре, на который заезжает автобус и едет прямо на женщину.

Женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России. Расследование контролирует областная прокуратура.

По предварительным данным, утром 20 июня водитель маршрутного автобуса не справился с управлением. Он, стараясь избежать столкновения с другим автобусом, стал его объезжать по перрону, где находились люди, и наехал на стоявшую там женщину.

В СК отметили, что автобус был неисправен.

20 июня сообщалось, что под Анапой водитель без прав сбил мать с ребенком на пешеходном переходе.

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      Любовь Ширижик
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