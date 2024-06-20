Автобус задавил женщину на автовокзале в российском городе и попал на видео

На автовокзале в Домодедово автобус задавил 39-летнюю женщину. В прокуратуре Московской области предоставили «Ленте.ру» видео происшествия.
На кадрах видны люди, стоящие на тротуаре, на который заезжает автобус и едет прямо на женщину.
Женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России. Расследование контролирует областная прокуратура.
По предварительным данным, утром 20 июня водитель маршрутного автобуса не справился с управлением. Он, стараясь избежать столкновения с другим автобусом, стал его объезжать по перрону, где находились люди, и наехал на стоявшую там женщину.
В СК отметили, что автобус был неисправен.
20 июня сообщалось, что под Анапой водитель без прав сбил мать с ребенком на пешеходном переходе.