Влюбленные пошли купаться в море в плохую погоду и были найдены бездыханными

Daily Mail: турист и его девушка найдены бездыханными у берега моря на Пхукете

Американский турист и его тайская возлюбленная пошли купаться в море в плохую погоду и были найдены бездыханными у берега на Пхукете. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, 45-летний Джеймс Эдмонд Ньюман из Нью-Йорка приехал на остров со своей девушкой из провинции Сурин. Они заселились в отель и рано утром отправились на пляж, чтобы искупаться. Спасателей рядом не было, однако был вывешен красный флаг, предупреждающий об опасных волнах.

Несмотря на это, пара зашла в море. По данным правоохранителей, сначала под водой исчезла тайка, а следом за ней пропал и пытавшийся ей помочь американец. В результате их тела прибило к берегу. Полиция ведет расследование дела.

Ранее стали известны последние слова унесенной в штормовое море россиянки. Уточняется, что девушка прибыла в курортный поселок с другом Андреем из Усмани, Липецкая область. На месте их встретил третий приятель, Денис, с которым они пошли в бар.