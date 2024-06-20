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14:50, 20 июня 2024Экономика

В России нашли новую замену доллару

Глава РАСПП Манкевич предложил России использовать вьетнамский донг в расчетах

Фото: Kham / Reuters

Россия могла бы использовать вьетнамскую валюту — донг — для расчетов с рядом азиатских стран в качестве замены доллару. Такое предложение в комментарии НСН сделал глава Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

По его словам, у России с Вьетнамом широкий спектр сотрудничества. Например, в прошлом году в этой стране выпустили 150 тысяч автомобилей «Газель». Кроме того, около 40 процентов товарооборота было оплачено в национальных валютах.

Манкевич добавил, что Вьетнам важен для Москвы как геополитический и стратегический партнер и может стать хабом для торговли с другими азиатскими странами. «Думаю, сможем применить вьетнамские донги в этой торговле», — заметил он.

Ранее во время своего визита во Вьетнам президент России Владимир Путин заявил, что доля операций в национальных валютах в товарообороте двух стран приблизилась к 60 процентам. По его словам, ключевую роль в обслуживании внешнеторговых операций между странами играет совместный вьетнамо-российский банк.

Вьетнам поставляет в Россию одежду, фрукты и овощи, а получает машины и технологическое оборудование, продовольствие и минеральное сырье.

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