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04:26, 20 июня 2024Бывший СССР

Замгенпрокурора Украины проверят из-за незаконного обогащения

Замгенпрокурора Украины Костина проверят из-за незаконного обогащения

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил о служебном расследовании в его отношении. Национальное агентство по противодействию коррупции и Национальное антикоррупционное бюро также проводит расследование в отношении его заместителя Дмитрия Вербицкого, передает телеканал «Общественное».

Ранее у девушки Вербицкого нашли имущество и автомобиль Porsche, стоимость которых не соответствует ее доходу. Кроме того, журналисты заявили, что сам замгенпрокурора живет в элитном коттеджном поселке в доме за полмиллиона долларов. Приобрел он его в шесть раз дешевле.

Как уточняется, антикоррупционное бюро начало в отношении Дмитрия Вербицкого уголовное производство по статье о незаконном обогащении. Его руководителя — генпрокурора Костина — в связи с этим вызвали в Верховную раду, но он не пришел. Позже он отправил письмо спикеру Рады, в котором рассказал, что обсуждать ситуацию в парламенте нецелесообразно.

Костин в письме подчеркнул, что провел разговор с Вербицким, который «изложил аргументы и объяснения по ситуации». По словам генпрокурора, его заместитель «ведет ряд резонансных производств, фигуранты которых очень заинтересованы в его отстранении или увольнении».

Ранее политолог Александр Дудчак рассказал, что на Украине произошел рост взяток из-за борьбы с коррупцией. Он подчеркнул, что украинские территориальные центры комплектования (ТЦК) коррумпированы не меньше, чем власти республики. Дудчак назвал это производной киевского режима. По его словам, после увольнения одних взяточников назначают других.

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      Марина Совина
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