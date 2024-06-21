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16:58, 21 июня 2024Бывший СССР

Администрации Кривого Рога сообщила об ударе по инфраструктуре города

Глава Днепропетровской ОВА сообщил об ударе по инфраструктуре в Кривом Роге
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Украины Сергей Лысак сообщил об ударе по инфраструктуре города в своем Telegram-канале.

«Атакована инфраструктуру города. Произошел пожар», — написал чиновник.

О каком именно инфраструктурном объекте идет речь, не уточняется.

Ранее стало известно о взрывах в Харьковской области. По информации журналистов издания «Общественное», первый взрыв был слышен около 15:10. За ним спустя менее десяти минут последовали еще несколько. В каких районах Харькова произошли взрывы, а также какие объекты были повреждены, не уточняется.

Помимо этого, о повреждениях в результате российских ударов группы объектов энергетической инфраструктуры на Украине сообщила компания «Укрэнерго». Удары были нанесены в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также в подконтрольной украинской армии части Донецкой народной республики.

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      Валентин Карант
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