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07:35, 20 июня 2024Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении оборудования на объектах энергоинфраструктуры

«Укрэнерго» заявило о повреждении оборудования на объектах энергоинфраструктуры

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила о повреждениях в результате российских ударов на объектах энергетической инфраструктуры. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Отмечается, что объекты повреждены в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях страны, а также в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли город Грайворон в Белгородской области из реактивной системы залпового огня. Различные повреждения были зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях. По словам губернатора российского приграничного региона Вячеслава Гладкова, в результате прямых попаданий снарядов полностью сгорел один частный дом и разрушен гараж.

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      Марина Совина
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