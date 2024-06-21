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17:20, 21 июня 2024Культура

Актер «Гардемаринов» назвал заказчика антироссийских высказываний Галкина

Актер Никоненко заявил, что высказывания юмориста Галкина о России проплачены
Сергей Никоненко

Сергей Никоненко. Павел Бедняков / РИА Новости

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко высказался о поведении покинувшего Россию юмориста и телеведущего Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Его цитирует aif.ru.

По мнению артиста, негативные высказывания юмориста в адрес России проплачены. «Проплачен мальчонка!» — заявил актер фильма «Виват, гардемарины!», предположив, что заказчиками Галкина являются «олигархи, которым прижали хвост в России, и теперь они гадят».

Ранее Никоненко оценил высказывания советского и латвийского актера Ивара Калныньша.

В январе Галкин столкнулся с проблемами с законом в Дубае. Причиной стали политические высказывания на концертах и корпоративах. Сотрудники местного Департамента туризма и коммерческого маркетинга (ДТКМ) увидели запись выступления Галкина в городе в 2023 году, где он негативно высказывался о россиянах, а также продолжил за зрителями фразу «Слава Украине». Кроме того, у него обнаружили высказывания о Российской Федерации, которые не понравились ДТКМ.

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