Никоненко оценил высказывания латвийского актера Калныньша о России

Актер Никоненко назвал неблагодарным латвийского актера Калныньша

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко оценил высказывания советского и латвийского актера Ивара Калныньша. Его слова приводит aif.ru.

«Ивар, приди в себя! Зачем таким неблагодарным быть?» — отреагировал Никоненко на слова коллеги, что в СССР ему недоплачивали за съемки. Народный артист предположил, что Калныньш «обнищал в своей Латвии» и отметил, что после распада Советского Союза актер продолжал сниматься в России.

«Забыть их к чертовой матери! Не хочу ни о Калныньше, ни о Талашко, ни о ком другом говорить больше», — высказался Никоненко об артистах, негативно высказывавшихся о России.

Ранее Калныньш заявил, что Россия отказалась от него. До этого актер заявил о долгах СССР перед ним и отметил, что его гонорары от Госкино были «шуточными». Калныньш добавил, что не поддерживает связь с российскими коллегами, но общается с украинскими знакомыми. По мнению артиста, его звонки в Россию могут прослушивать.