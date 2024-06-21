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12:43, 21 июня 2024Ценности

Дуэйн Скала Джонсон показал видео с блестками по всему лицу

Актер Дуэйн Скала Джонсон показал видео с маской из блесток на лице

Фото: @therock

Американский актер Дуэйн Скала Джонсон показал видео с маской из блесток на лице, которую ему сделали его дочери. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 52-летний артист предстал лежа на диване с прозрачной консистенцией с многочисленными голубыми блестками на лице, которую наносили его дети. Так, восьмилетняя Жасмин и шестилетняя Тиана накрыли плечи звезды белым полотенцем и проводили спа-процедуру, включив музыку.

«Я обожаю все это — наши дети быстро растут, и я знаю, что придет время, когда они вырастут и уже не побегут первым делом с утра к папе. И это станет моей новой реальностью», — признался он.

В апреле шампунь от лысого Дуэйна Джонсона развеселил фанатов. В размещенном видео блогерша Сара рассказала, что нашла в магазине шампунь и кондиционер под названием Papatui. Инфлюэнсерша показала на камеру рекламный буклет, на котором запечатлен звезда «Форсажа».

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      Екатерина Ештокина
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