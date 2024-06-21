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09:27, 21 июня 2024Экономика

Греф оценил влияние санкций США на работу Сбера

Греф: последние санкции США не влияют на стратегию зарубежного присутствия Сбера

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Последние введенные санкции США не оказывают никакого нового влияния на работу Сбербанка за рубежом. Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф в ходе годового собрания акционеров.

Глава кредитной организации отметил, что Сбер продолжает развивать сотрудничество с дружескими странами. В том числе, по словам Грефа, партнеры фокусируются на расчетах в национальных валютах и обслуживании взаимной торговли. Также Сбербанк ищет возможности для сотрудничества в сферах образования, здоровья и искусственного интеллекта.

«Филиалы являются подразделениями Сбербанка, на них и ранее распространялись все ограничения. Поэтому последние санкции не оказывают нового влияния на нашу стратегию зарубежного присутствия», — объяснил председатель правления.

Ранее стало известно, что Сбер занял первое место в рейтинге крупнейших интернет-эквайеров Европы, согласно отчету The Nilson Report. За 2023 год российская компания показала результат в 47 миллиардов транзакций, оторвавшись от ближайших конкурентов WORLDPAY и NEXI в четыре раза.

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