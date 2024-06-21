Греф оценил влияние санкций США на работу Сбера

Греф: последние санкции США не влияют на стратегию зарубежного присутствия Сбера

Последние введенные санкции США не оказывают никакого нового влияния на работу Сбербанка за рубежом. Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф в ходе годового собрания акционеров.

Глава кредитной организации отметил, что Сбер продолжает развивать сотрудничество с дружескими странами. В том числе, по словам Грефа, партнеры фокусируются на расчетах в национальных валютах и обслуживании взаимной торговли. Также Сбербанк ищет возможности для сотрудничества в сферах образования, здоровья и искусственного интеллекта.

«Филиалы являются подразделениями Сбербанка, на них и ранее распространялись все ограничения. Поэтому последние санкции не оказывают нового влияния на нашу стратегию зарубежного присутствия», — объяснил председатель правления.

Ранее стало известно, что Сбер занял первое место в рейтинге крупнейших интернет-эквайеров Европы, согласно отчету The Nilson Report. За 2023 год российская компания показала результат в 47 миллиардов транзакций, оторвавшись от ближайших конкурентов WORLDPAY и NEXI в четыре раза.

