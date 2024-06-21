Иностранец надругался над женщиной в туалете российского супермаркета

В Волгограде иностранец надругался над женщиной в туалете супермаркета

В Волгограде уроженец Средней Азии надругался над женщиной в туалете круглосуточного магазина. Об этом сообщает V1.RU.

По данным издания, инцидент произошел в супермаркете около поселка Царицын-2. Иностранец совершил сексуальное насилие над россиянкой и уехал на белых «Жигулях» с адыгейскими номерами в сторону поселка Микоян. Женщина написала заявление в полицию. Выяснилось, что автомобиль зарегистрирован на 33-летнюю жительницу Адыгеи, однако связаться с ней не удалось.

Теперь полицейские разыскивают худого мужчину азиатской внешности 25-30 лет с черными волосами. Он был одет в бежевую футболку с черной эмблемой на левой груди, черные джинсы и темные кроссовки.

Ранее стало известно, что на северо-востоке Москвы задержали 44-летнего гражданина Таджикистана, совратившего 15-летнюю девочку на детской площадке.

