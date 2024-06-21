К обучению магистров в российском вузе привлекут депутатов Госдумы

К обучению магистров в МГУ привлекут депутатов Госдумы и команду Прилепина

Людей из команды Захара Прилепина и депутатов Госдумы привлекут к обучению магистров в МГУ по программе «Стратегические коммуникации, информационные и гибридные войны» на факультете политологии. Об этом говорится в анонсе о наборе на программу.

«Планируется участие в учебном процессе специалистов из команды Захара Прилепина, депутатов Госдумы, представителей других органов власти и управления. (...) Обучение по программе рассчитано на два года. Выпускники получат квалификацию магистра по направлению подготовки "Конфликтология"», — говорится в описании программы.

Отмечается, что программу запустили в 2022 году и в рамках модернизации планируется ввести новые дисциплины и спецкурсы. Бюджетных мест на данном направлении нет.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с вьетнамскими выпускниками советских и российских вузов и пообещал развивать программы студенческого обмена между двумя странами. «Путин объявил, что для вьетнамских студентов в следующем учебном году будет выделена тысяча бюджетных мест», — говорится в сообщении.