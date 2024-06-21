Кинолог назвала виновников «собачьего кризиса» в Улан-Удэ

Кинолог Рытикова: виновниками в Улан-Удэ следует считать федеральных депутатов

Главными виновниками «собачьего кризиса» в Улан-Удэ следует считать федеральных депутатов и сенаторов, убеждена кинолог Людмила Рытикова. Ее слова приводит «Ридус».

В разговоре с агентством Рытикова прокомментировала ситуацию с бродячими животными в столице Бурятии, где подрядчик по отлову привез в центр города клетки с десятками бездомных собак. По его словам, ему не на что содержать их в приютах.

По мнению кинолога, виновниками произошедшего следует считать чиновников, продвигавших Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» и другие нормативные акты, сделавшие возможной такую «вилку». Таким образом они фактически уничтожили систему безвозвратного отлова, которая существовала в СССР, приняв свод законов, по которым на отлов собак в регионах не выделяется финансирование.

В результате наиболее богатые российские регионы могут себе позволить выделять суммы на содержание животных в приютах, а у других субъектов «весь бюджет не составляет столько денег», заключила эксперт.

Ранее в Перми суд приговорил чиновницу к 1,5 года лишения свободы условно из-за халатности в урегулировании численности бродячих собак.

