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14:05, 21 июня 2024Россия

Кинолог назвала виновников «собачьего кризиса» в Улан-Удэ

Кинолог Рытикова: виновниками в Улан-Удэ следует считать федеральных депутатов

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Главными виновниками «собачьего кризиса» в Улан-Удэ следует считать федеральных депутатов и сенаторов, убеждена кинолог Людмила Рытикова. Ее слова приводит «Ридус».

В разговоре с агентством Рытикова прокомментировала ситуацию с бродячими животными в столице Бурятии, где подрядчик по отлову привез в центр города клетки с десятками бездомных собак. По его словам, ему не на что содержать их в приютах.

По мнению кинолога, виновниками произошедшего следует считать чиновников, продвигавших Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» и другие нормативные акты, сделавшие возможной такую «вилку». Таким образом они фактически уничтожили систему безвозвратного отлова, которая существовала в СССР, приняв свод законов, по которым на отлов собак в регионах не выделяется финансирование.

В результате наиболее богатые российские регионы могут себе позволить выделять суммы на содержание животных в приютах, а у других субъектов «весь бюджет не составляет столько денег», заключила эксперт.

Ранее в Перми суд приговорил чиновницу к 1,5 года лишения свободы условно из-за халатности в урегулировании численности бродячих собак.

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