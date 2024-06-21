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08:57, 21 июня 2024Бывший СССР

МИД Грузии назвал приоритеты во внешней политике

МИД Грузии: внешняя политика страны направлена на интеграцию с ЕС и НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Внешняя политика Грузии направлена на интеграцию с Европейским союзом (ЕС) и Организацией Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявил министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, сообщает РИА Новости.

Дарчиашивили европейская и евроатлантическая интеграция остаются приоритетом Тбилиси, несмотря на вызовы и критические оценки. Он подчеркнул, что грузинское правительство продолжает работать в этом направлении.

«Место Грузии — в европейской семье», — заявил глава МИД Грузии. Он добавил, что процесс стал необратимым благодаря предыдущим действиям руководства страны.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал избежать украинизации страны. По его словам, члены партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» хотят, чтобы страна повторила сценарий Украины.

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      Юрий Леонов
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