На Украине заявили о превращении Украины в полицейское государство

Разумков: на Украине создается полицейское государство

Украина превращается в полицейское государство, заявил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом Разумков, который сейчас является рядовым депутатом Рады, прокомментировал принятие законопроекта о создании в стране военной полиции. «Хорошее название, но лучше была бы хорошей суть», — поведал депутат. По его словам, на Украине создается репрессивный механизм, который будет направлен как против военных, так и против гражданских лиц.

Законопроект о создании на Украине военной полиции был зарегистрирован в парламенте в конце мая. Задачами нового органа станут в том числе поиск дезертиров и обеспечение дисциплины в рядах вооруженных сил.