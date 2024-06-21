На Западе забили тревогу из-за российской авиабомбы

Журналист Боуз назвал применение бомбы ФАБ-3000 плохой новостью для ВСУ

Ирландский журналист Чей Боуз назвал применение Вооруженными силами России (ВС РФ) трехтонной фугасной авиационной бомбы ФАБ-3000 в зоне проведения спецоперации плохой новостью для украинских военных. Западный обозреватель забил тревогу из-за российского оружия на своей странице на платформе X (бывшая Twitter).

«Огромная, убийственная разрушительная сила трех тонн взрывчатки полностью стирает в пыль три здания. Это очень плохая новость для украинских войск», — высказался журналист о первом применении авиабомбы в зоне СВО.

20 июня стало известно, что ВС РФ впервые применили ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в зоне боевых действий на Украине. Уточнялось, что удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен Воздушно-космическими силами (ВКС) России в населенном пункте Липцы Харьковской области.

Видео взрыва опубликовал в Telegram военный корреспондент Александр Коц. В ролике видно, как авиабомба попадает в торец здания и наносит ему серьезный урон. В результате удара у здания обвалились стены, а также была полностью повреждена крыша.

