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10:27, 21 июня 2024Мир

Орбан анонсировал переговоры с Макроном в Париже

Премьер Венгрии Орбан проведет переговоры с Макроном в Париже 26 июня

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном 26 июня в Париже. Встречу с французским лидером политик анонсировал в эфире радио Kossuth.

«В понедельник я проведу переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме, а в среду — с президентом Франции в Париже», — рассказал венгерский премьер.

Он отметил, что встречи состоятся в преддверии выборов руководителей Европейского союза (ЕС) и венгерского председательства в сообществе, которое начнется с 1 июля.

Ранее Орбан заявил, что новое руководство ЕС сохранит курс на продолжение конфликта на Украине. По его словам, они игнорируют реальность, результаты европейских выборов и волю европейского народа.

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      Семен Александров
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