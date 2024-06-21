Орбан анонсировал переговоры с Макроном в Париже

Премьер Венгрии Орбан проведет переговоры с Макроном в Париже 26 июня

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном 26 июня в Париже. Встречу с французским лидером политик анонсировал в эфире радио Kossuth.

«В понедельник я проведу переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме, а в среду — с президентом Франции в Париже», — рассказал венгерский премьер.

Он отметил, что встречи состоятся в преддверии выборов руководителей Европейского союза (ЕС) и венгерского председательства в сообществе, которое начнется с 1 июля.

Ранее Орбан заявил, что новое руководство ЕС сохранит курс на продолжение конфликта на Украине. По его словам, они игнорируют реальность, результаты европейских выборов и волю европейского народа.