Популярный в России комик пошутил о своей эмиграции

Комик Евгений Чебатков в шутку заявил, что переезжает на Бали

Популярный в России стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков в шутку заявил, что переезжает на Бали. Пост на эту тему был опубликован в его аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Что ж, друзья, я решил переехать на Бали. Непростое решение, но вот так. Я просто в какой-то момент почувствовал, что мое призвание — это работать с энергетическими полями», — написал юморист.

Чебатков пошутил, что будет ждать поклонников под водопадом, где сделает им предсказание за миску риса. Комик уточнил, что на самом деле уезжает на Бали только до 28 июня, после чего возвращается в Москву.

Ранее Чебатков также рассказал о нежелании жить в Европе. По его словам, в европейских странах он никогда не чувствовал себя своим.

Перед этим он назвал разницу между зрителями в России и США. Чебатков заявил, что американская аудитория охотнее российской смеется над шутками на концертах.

