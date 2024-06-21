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17:17, 21 июня 2024Из жизни

Приговоренный к казни преступник решил найти любовь по переписке

В США приговоренный к казни преступник решил найти пару по переписке

Фото: Wharton County Courthouse

В США преступник решил найти любовь по переписке и оставил заявку об этом на специальном сайте для знакомств. Об этом пишет Daily Star.

В 2018 году Роберт Аллен Саттерфилд расправился с семьей из трех человек и сжег их тела. Его приговорили к казни в 2023 году, однако это не отняло у него надежду найти пару.

Саттерфилд решил создать аккаунт на сайте Wire of Hope, где с ним могут связаться интересующиеся в таких отношениях девушки. 41-летний мужчина написал, что хотел бы пообщаться со взрослой привлекательной и уверенной в себе женщиной. «Хочу зажечь искру и быть тем человеком, которому можно довериться, если дела пойдут так себе», — добавил он. От женщины Саттерфилд ждет спонтанности и готовности делиться различными идеями.

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Мужчина описал себя как одинокого, спортивного и легкого на подъем человека. В анкете профиля он рассказал, что любит слушать рэп и музыку в жанре R&B. Саттерфилд даже смог прикрепить к своему аккаунту фотографию. На ней он показывает неприличный жест пальцами, смотря в камеру.

Сайт Wire of Hope создала группа друзей, которые видят в переписке с заключенными возможность помочь им. Они считают, что общение преступников с людьми вне тюрьмы может разнообразить их жизнь.

Одна из основательниц проекта, Сигрид, родила от преступника, приговоренного, к казни. Она влюбилась в него по переписке и переехала из Франции в США, только чтобы жить недалеко от его тюрьмы. «Я верю во вторые шансы», — объяснила выбор партнера женщина.

Ранее сообщалось, что в Швеции 30 женщин-полицейских уличили в передаче данных любовникам-бандитам. Согласно результатам расследования, члены банд «заводили сексуальные отношения со стратегически выбранными сотрудницами» ради получения нужной информации.

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      Юлия Юткина
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