Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:31, 8 мая 2024Из жизни

30 сотрудниц полиции в одной стране уличили в романах с бандитами

В Швеции 30 женщин-полицейских уличили в передаче данных любовникам-бандитам

Фото: Jeppe Gustafsson / Shutterstock / Fotodom

В Швеции разгорелся крупный скандал вокруг десятков сотрудниц полиции, которые состояли в сексуальных отношениях с участниками банд и сливали им служебную информацию. Об этом пишет The European Conservative.

В романах с бандитами и передаче им секретных данных уличили как минимум 30 женщин, служивших в правоохранительных органах страны. В результате расследования выяснилось, что за последние годы в полиции произошло более 500 утечек информации о деятельности преступных организаций. Сотрудницы передавали своим любовникам данные об их конкурентах. В результате случилось несколько крупных стычек между бандитами, которых не пережили четыре человека.

Кроме того, женщины-полицейские передавали бойфрендам-уголовникам сведения о предстоящих рейдах, что позволяло последним избежать поимки. Согласно данным расследования, члены банд «заводили сексуальные отношения со стратегически выбранными сотрудницами» ради получения нужной информации.

Материалы по теме:
«Надеялись, его повесят» Как известный наркоторговец попал в самую страшную тюрьму мира, избежал казни и изменил жизнь
«Надеялись, его повесят»Как известный наркоторговец попал в самую страшную тюрьму мира, избежал казни и изменил жизнь
13 ноября 2021
«Пленница любви» Как тюремная охранница полюбила уголовника и устроила один из самых громких побегов в истории США?
«Пленница любви»Как тюремная охранница полюбила уголовника и устроила один из самых громких побегов в истории США?
2 марта 2023

Одним из подобных случаев стало дело некой Элин. С ней преступник познакомился в интернете, когда она была еще кадетом. Позже она в течение четырех лет передавала ему информацию, полученную во время обысков. Другая женщина подобным же образом сливала полицейские данные «одному из самых известных преступников Швеции». Еще одна следовательница влюбилась в бандита, против которого вела дело, и он был в курсе всех шагов правоохранителей.

Расследование выявило 514 утечек информации с 2018 года. В результате как минимум 30 женщин были уволены или подали в отставку. Начальник шведской полиции Петра Лунд назвала поведение сотрудниц «совершенно неприемлемым». Она также сказала, что полиция и суды были наивными, не предусмотрев подобный ход со стороны бандитов.

Ранее в Великобритании вынесли приговор двум сотрудницам тюрьмы, которые одновременно завели романтические отношения с одним заключенным. Обе тюремщицы служили в исправительном учреждении города Рочдейл.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      В России впервые сформируют правительство по-новому. Как и когда будут назначать премьера, его замов и министров?

      Ким Чен Ын поздравил Путина с инаугурацией

      Рогов раскрыл детали удара ВСУ по Луганску

      50-летняя Хайди Клум снялась с дочерью в рекламе нижнего белья

      Глава ЛНР уточнил число пострадавших в результате обстрела ВСУ Луганска

      Власти ЛНР объяснили удары ВСУ по гражданским объектам

      В ЛНР допустили использование ВСУ ракет ATACMS для удара по нефтебазе

      Герой России рассказал о крахе боевых порядков ВСУ

      В ЛНР рассказали о повреждениях после удара ВСУ по Луганску

      Швеция задумалась о собственном истребителе шестого поколения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше