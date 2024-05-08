30 сотрудниц полиции в одной стране уличили в романах с бандитами

В Швеции 30 женщин-полицейских уличили в передаче данных любовникам-бандитам

В Швеции разгорелся крупный скандал вокруг десятков сотрудниц полиции, которые состояли в сексуальных отношениях с участниками банд и сливали им служебную информацию. Об этом пишет The European Conservative.

В романах с бандитами и передаче им секретных данных уличили как минимум 30 женщин, служивших в правоохранительных органах страны. В результате расследования выяснилось, что за последние годы в полиции произошло более 500 утечек информации о деятельности преступных организаций. Сотрудницы передавали своим любовникам данные об их конкурентах. В результате случилось несколько крупных стычек между бандитами, которых не пережили четыре человека.

Кроме того, женщины-полицейские передавали бойфрендам-уголовникам сведения о предстоящих рейдах, что позволяло последним избежать поимки. Согласно данным расследования, члены банд «заводили сексуальные отношения со стратегически выбранными сотрудницами» ради получения нужной информации.

Одним из подобных случаев стало дело некой Элин. С ней преступник познакомился в интернете, когда она была еще кадетом. Позже она в течение четырех лет передавала ему информацию, полученную во время обысков. Другая женщина подобным же образом сливала полицейские данные «одному из самых известных преступников Швеции». Еще одна следовательница влюбилась в бандита, против которого вела дело, и он был в курсе всех шагов правоохранителей.

Расследование выявило 514 утечек информации с 2018 года. В результате как минимум 30 женщин были уволены или подали в отставку. Начальник шведской полиции Петра Лунд назвала поведение сотрудниц «совершенно неприемлемым». Она также сказала, что полиция и суды были наивными, не предусмотрев подобный ход со стороны бандитов.

Ранее в Великобритании вынесли приговор двум сотрудницам тюрьмы, которые одновременно завели романтические отношения с одним заключенным. Обе тюремщицы служили в исправительном учреждении города Рочдейл.

