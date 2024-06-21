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06:35, 21 июня 2024Наука и техника

Словения стала 23-м членом ЕКА

European Spaceflight: Словения стала 23-м членом ЕКА

Фото: Walter Bibikow / Danita Delimont / Globallookpress.com

Словения стала 23-м членом Европейского космического агентства (ЕКА). Об этом сообщает European Spaceflight.

Документы о членстве премьер-министр Словении Роберт Голоб и генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер подписали в ходе церемонии, которая состоялась 18 июня в Париже.

Издание отмечает, что финансовые обязательства Словении за членство в ЕКА наступят в 2025-м и предполагают ежегодные платежи в бюджет организации в размере 1,7 миллиона евро. Взамен компании Словении смогут участвовать в тендерах, организованных ЕКА.

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Соглашение об ассоциации с ЕКА Словения подписала в 2016 году. Соглашение о расширенной ассоциации было заключено в 2020-м. До Словении полноправными членами ЕКА в 2015-м стали Эстония и Венгрия.

В апреле издание SpaceNews сообщило, что вскоре после начала специальной военной операции правительство Украины направило ЕКА запрос на членство, однако фактически получило отказ. Тогда Ашбахер заявил, что предоставление полноправного членства в ЕКА является многолетним процессом.

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      Иван Потапов
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