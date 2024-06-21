Сообщения о негативном влиянии проекта «Нейрончик» на детей не подтвердились

Сообщения о негативном влиянии проекта «Нейрончик» не нашли подтверждения

Публицист и общественный деятель Ирина Жильцова на своем YouTube-канале в начале июня заявила, что образовательный проект «Нейрончик», как и многие другие программы, якобы направлен на то, чтобы не развивать мелкую моторику у детей. Однако данное сообщение не нашло реального подтверждения.

По словам Жильцовой, в нескольких регионах России — Калининградской, Самарской и Белгородской областях — был запущен проект, в рамках которого «дети рисовали и раскрашивали на планшетах». «Они не развивали руку, не связывали мозговую деятельность с письмом и рисованием, а просто тупо сидели и кликали — как наш обычный взрослый потребитель привык это все делать», — заключила она.

Автор видео добавила, что подобная практика негативно влияет на развитие детей, так что за внедрением похожих проектов в образовательные учреждения необходимо следить и «ни в коем случае [на них] не соглашаться».

В действительности проект «Нейрончик», как заявлено в описании, нацелен на обучение детей и педагогов дошкольного образования и начального общего образования основным навыкам работы с цифровыми технологиями и формирование цифровой культуры. Создатели считают, что программа позволит сформировать у ребенка актуальное для цифровой эпохи мышление и развить навыки и умения, необходимые для дальнейшего обучения и работы. В частности, дети смогут обучаться цифровым технологиям, включая нейротехнологию, образовательную робототехнику и программирование.

Более того, авторы проекта провели онлайн-встречу с представителями родительских сообществ и ответили на все интересующие их вопросы. В результате, к примеру, организация «Родители Калининграда» пришла к выводу, что методический материал «Нейрончика» разработан профессионально, а проводимые в рамках программы занятия развивают мышление, логику и внимание у детей, а также способствуют развитию воображения. «У детей появляется желание думать, конструировать», — было сказано в отзыве о проекте.

Известно, что в 2021 году на Международных соревнованиях по детской робототехнике и информационным технологиям International Youth Robot Competition (IYRC) школьники из России, среди которых были участники упомянутого проекта, завоевали 17 медалей. Участникам нужно было сконструировать робота, записать видео и направить ссылку на него в оргкомитет.

Утверждения о том, что проект «Нейрончик» оказывает пагубное влияние на детей, не получили распространения в СМИ. Некоторые издания публиковали более точную информацию о целях и задачах данной программы, в их числе оказалось агентство ТАСС и портал «Мел».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».