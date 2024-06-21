Трамп исключил отправку американских военных на Украину в случае прихода к власти

Трамп заявил, что не отправит военных США на Украину в случае победы на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп исключил отправку американских военных на Украину в случае победы на предстоящих президентских выборах. На эту тему он высказался в интервью YouTube-каналу All-In Podcast.

«Да, я это гарантирую, я не сделаю этого», — заявил политик. Он также порассуждал о причинах начала российско-украинского конфликта, отметив, что к этому привело обсуждение вступления Украины в НАТО. По словам Трампа, он в течение 20 лет слышал, что членство страны в альянсе станет «настоящей проблемой для России».

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что соглашение с Киевом не предусматривает отправку американских войск на Украину. Он подчеркнул, что соглашение по безопасности между двумя странами призвано укрепить военный потенциал Киева в долгосрочной перспективе.