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13:19, 21 июня 2024Мир

Трампу пожертвовали биткоины на предвыборную кампанию

Reuters: Трамп получил 2 миллиона долларов биткоинами на предвыборную кампанию

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп получил два миллиона долларов биткоинами в качестве пожертвования на предвыборную кампанию от братьев-миллиардеров Тайлера и Кэмерона Уинклвоссов. Об этом сообщает Reuters.

«Близнецы-миллиардеры Уинклвосс пожертвовали каждый по одному миллиону долларов в биткоинах для поддержки предвыборной кампании Дональда Трампа», — сообщает агентство.

Также Тайлер Уинклвосс сообщил, что демократическая администрация президента США Джо Байдена «открыто объявила войну криптовалюте», в отличие от Трампа, который во время своего президентства выступал «за биткоин, за криптовалюту и за бизнес».

4 июня стало известно, что штаб Трампа в мае, сразу после того как присяжные признали его виновным, собрал рекордную сумму пожертвований — 141 миллион долларов. Отмечается, что собранные средства превышают почти вдвое сумму в 76 миллионов долларов, которую экс-президент получил за весь апрель. Кроме того, эта сумма больше, чем текущий президент США Джо Байден когда-либо собирал за месяц.

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      Дарья Устьянцева
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