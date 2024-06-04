Трамп собрал рекордную сумму пожертвований после вердикта присяжных

Bloomberg: штаб Трампа собрал $ 141 млн пожертвований после вердикта присяжных

Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа в мае, сразу после того как присяжные признали его виновным, собрал рекордную сумму пожертвований, равную 141 миллиону долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Это связано с резким увеличением пожертвований после вынесения вердикта, пишет агентство. Трамп получил более двух миллионов пожертвований со средней суммой в 70,27 доллара.

Отмечается, что собранные средства превышают почти вдвое сумму в 76 миллионов долларов, которую экс-президент получил за весь апрель. Кроме того, эта сумма больше, чем текущий президент США Джо Байден когда-либо собирал за месяц.

31 мая суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал бывшего американского президента Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в уголовном деле о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.

За сутки после вердикта присяжных штаб Трампа собрал 53 миллиона долларов. При этом за последние шесть месяцев 2023 года команде политика удалось собрать около 58 миллионов долларов.