В Белоруссии возбудили уголовные дела против должностных лиц Польши и Литвы

СК Белоруссии возбудил уголовные дела против должностных лиц Польши и Литвы

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела против должностных лиц Польши и Литвы за отношение к беженцам. Об этом сообщил глава СК Дмитрий Гора. Его слова передает «Sputnik Беларусь».

«По каждому факту издевательства и убийства беженцев возбуждается уголовное дело, проводится полная и тщательная проверка, документируются все обстоятельства», — заявил Гора.

По его словам, потерпевшими от действий пограничников Польши и Литвы признаны 200 человек, а уголовные дела возбуждены по статьям о преступлениях против человечности и связаны с причинением тяжких телесных повреждений.

Ранее стало известно, что польские фермеры разливают свиной навоз вдоль границы с Белоруссией для защиты от мигрантов из мусульманских стран. По мнению участников акции, свиной навоз отпугнет мигрантов-мусульман, так как свинья в исламе считается нечистым животным. Таким образом польские фермеры решили продемонстрировать свою солидарность с польскими пограничниками и «показать правительству, каким образом нужно защищать территорию».