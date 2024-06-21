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12:48, 21 июня 2024Бывший СССР

В Белоруссии возбудили уголовные дела против должностных лиц Польши и Литвы

СК Белоруссии возбудил уголовные дела против должностных лиц Польши и Литвы

Флото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела против должностных лиц Польши и Литвы за отношение к беженцам. Об этом сообщил глава СК Дмитрий Гора. Его слова передает «Sputnik Беларусь».

«По каждому факту издевательства и убийства беженцев возбуждается уголовное дело, проводится полная и тщательная проверка, документируются все обстоятельства», — заявил Гора.

По его словам, потерпевшими от действий пограничников Польши и Литвы признаны 200 человек, а уголовные дела возбуждены по статьям о преступлениях против человечности и связаны с причинением тяжких телесных повреждений.

Ранее стало известно, что польские фермеры разливают свиной навоз вдоль границы с Белоруссией для защиты от мигрантов из мусульманских стран. По мнению участников акции, свиной навоз отпугнет мигрантов-мусульман, так как свинья в исламе считается нечистым животным. Таким образом польские фермеры решили продемонстрировать свою солидарность с польскими пограничниками и «показать правительству, каким образом нужно защищать территорию».

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      Валентин Карант
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