В Москве уточнили число пострадавших во время урагана

Экстренные службы заявили, что 35 человек пострадали во время урагана в Москве

В Москве во время урагана, произошедшего накануне, пострадали 35 человек. Об этом заявили в столичных экстренных службах, передает РИА Новости.

По уточненным данным ведомства, еще двое граждан получили несовместимые с жизнью травмы. Кроме того, в городе оказалось повалено больше 700 деревьев, свыше 300 автомобилей получили повреждения.

До этого в департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что четыре ребенка попали в больницу из-за урагана. Их состояние оценивалось как удовлетворительное.

Днем 20 июня на Московский регион обрушился ураган «Эдгар». В подмосковном городе Лобня образовались смерчи,

в Дорогомилово травмы едва не получил мужчина, который в момент удара стихии находился в уличном биотуалете — мощным порывом ветра постройка упала на асфальт дверью вниз, из-за чего он оказался заблокирован внутри.