В Нидерландах заявили о планах поставить Украине систему Patriot

Министр обороны Нидерландов Оллонгрен заявила о планах поставить ВСУ Patriot

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила о планах поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал NL Times.

Политик отметила, что Нидерланды совместно с еще одной страной намерены поставить вооруженным силам Украины (ВСУ) зенитно-ракетный комплекс Patriot. При этом партнера она не раскрыла, но уточнила, что им уже удалось собрать запчасти для одной такой системы.

Оллонгрен не стала раскрывать сроки поставки, объяснив это целью сокрытия информации от россиян.

Ранее сообщалось о намерении Румынии передать Украине систему Patriot. В распоряжении страны находятся два таких комплекса, один из которых предназначается для ВСУ. Однако Румыния выдвинула одно условие, которое заключается в проведении переговоров НАТО о предоставлении стране аналогичной системы в качестве замены.