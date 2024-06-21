Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:56, 21 июня 2024Мир

В Нидерландах заявили о планах поставить Украине систему Patriot

Министр обороны Нидерландов Оллонгрен заявила о планах поставить ВСУ Patriot

Фото: Michael Kooren / Reuters

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила о планах поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал NL Times.

Политик отметила, что Нидерланды совместно с еще одной страной намерены поставить вооруженным силам Украины (ВСУ) зенитно-ракетный комплекс Patriot. При этом партнера она не раскрыла, но уточнила, что им уже удалось собрать запчасти для одной такой системы.

Оллонгрен не стала раскрывать сроки поставки, объяснив это целью сокрытия информации от россиян.

Ранее сообщалось о намерении Румынии передать Украине систему Patriot. В распоряжении страны находятся два таких комплекса, один из которых предназначается для ВСУ. Однако Румыния выдвинула одно условие, которое заключается в проведении переговоров НАТО о предоставлении стране аналогичной системы в качестве замены.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Д Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО допустил введение санкций против Китая за поддержку России

      Стреляющий под водой автомат АДС модернизируют

      Старшая дочь певицы Валерии вспомнила о жестоких наказаниях отца

      Против главы отдела Минздрава российского региона возбудили дело о халатности

      Три тысячи человек одновременно окунулись голышом в холодную воду в честь праздника

      Названы цели разрушительной бомбы ФАБ-3000

      Макгрегор раскрыл причину отмены боя с Чендлером

      Канадский ученый обвинил власти в намеренном запрете на изучение загадочной болезни мозга

      В Польше назвали возникшую из-за Украины проблему для армии страны

      Впервые ставшая самой дорогой в мире компания резко подешевела

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше