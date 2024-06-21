Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:17, 21 июня 2024Экономика

В Сбере выступили за коллаборацию с другими банками

Царев: Сбер ведет переговоры с банками для объединения данных

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Первый зампред Сбербанка Кирилл Царев рассказал, что Сбер ведет переговоры с рядом банков для объединения данных. Интервью публикует Frank Media.

По его словам, Сбер двигается к модели, в которой по ряду направлений и продуктов «будет такой вот open banking (API)» между банками. Он подчеркнул, что данный шаг добровольный. «Коллаборации, мне кажется, нужны всегда», — заверил он.

В то же время Царев напомнил, что представители Центробанка говорят об этом как о векторе развития банковской системы. Это станет испытанием для банков, у которых мало сервисов или недостаточно развитое мобильное приложение. Теперь банки конкурируют на уровне клиентского опыта, считает он.

Отмечается, что в начале июня Сбер и «Тинькофф» объявили о запуске пилотного проекта в рамках внедрения технологий открытых API по обмену информацией о счетах клиентов, данные о которых будут отображаться в приложениях обоих банков. Царев назвал данный ход показательным, указав, что сервис уже тестируют около 100 сотрудников.

«Дальше, по мере того как мы убедимся, что технология полностью работает, начнем предлагать сервис клиенту — с его согласия, разумеется. Пока мы обсуждаем передачу информации исключительно по карточным счетам. Условно говоря, в СБОЛ клиенту будут видны наши карты и карты Т-банка и наоборот», — отметил Царев.

Ранее Сбер стал лидером рейтинга крупнейших интернет-эквайеров Европы.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве задержали миллиардера. В США его считали казначеем Солнцевской ОПГ

      Ким Кардашьян в колготках сравнили в сети с пенсионеркой

      Машина с топливом подрезала пассажирский самолет в аэропорту Москвы

      В Европе захотели закрыть порты для связанных с Россией кораблей

      Европа захотела еще больше ограничить доступ россиянам

      Украина атаковала российский регион с помощью FPV-дрона

      Администрации Кривого Рога сообщила об ударе по инфраструктуре города

      Храп оказался тревожным признаком

      Обстрелявшего жителей Мариуполя украинского пулеметчика посадили на 27 лет

      Гоблин высказался о воспитании «тупорылых говноделов»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше