«Феномен среди мемов». Скромный физик 15 лет назад снялся в пародийном клипе про Виталю и прославился. Что с ним сейчас?

В 2009 году тысячи россиян познакомились с Виталием. Именно так зовут героя шуточного рэп-клипа, который случайно завирусился в сети и превратил молодого человека в мем. Несмотря на то что ролик прогремел еще в конце нулевых, многие россияне познакомились с ним совершенно недавно, когда клип внезапно обрел новую волну популярности. Сам же Виталий внезапно появился на телевидении, где культовую песню перепели и вдохнули в старый тренд новую жизнь. Как Виталий стал одним из главных мемов 2010-х и чем он занимается теперь?

Показал это видео своей девушке. Больше у меня нет девушки, она ушла к Витале. Но я не в обиде, это же Виталя

пользователь YouTube

«Когда я захожу в клуб — все в шоке»

«Основано на реальном человеке» — с этих слов начинается ролик про Виталия. Главный герой видео — высокий худощавый молодой человек в очках — монотонно читает рэп о себе. С первых же кадров создается впечатление, что видео пародирует популярные тогда клипы гангста-рэперов, обыгрывая контраст между образом Виталия и имиджем тех самых рэперов. Парень на видео носит футболку с кроликом — символом Playboy, позирует на фоне пыльной лады (которую называет «Мустангом»), пританцовывает у стены с граффити и даже пытается изобразить нечто вроде брейк-данса.

При этом речитатив представляет молодого человека грозой района и альфа-самцом, у которого нет отбоя от девушек.

Меня зовут Виталя,

И я реальный кекс.

Я любую чику разведу на секс.

Когда я захожу в клуб — все в шоке.

Ты меня не знаешь, парень — делай ноги строки из клипа «Виталя» клуба «Квант»

Примечательно, что клип «Виталя», как обнаружили в сети, напоминает другой пародийный ролик — Show Me Your Genitals канадского комика Джона Лажуа. Зарубежное видео высмеивает распространенные тогда рэп-треки, в которых исполнители постоянно говорили о женщинах и желании заняться с ними сексом. Правда, доподлинно неизвестно, вдохновлялись ли создатели «Витали» именно роликом Лажуа.

Как бы то ни было, в 2009 году еще не наступил бум на айтишников, который превратит молодых людей интеллектуального склада из объектов для шуток в объект уважения и даже зависти. Так что ролик, в котором молодой человек, больше похожий на скромного ученого или компьютерщика, с иронией изображает раскованного мачо, мигом обрел большую популярность. На видео с Виталием накладывали разные песни или, наоборот, использовали оригинальную звуковую дорожку в других роликах — в одной из таких пародий «реальным кексом» называет себя герой саги «Сумерки» Эдвард Каллен.

Но еще больше пользователям сети понравились строки из трека, лучшие фразы из клипа про Виталю стали гулять по соцсетям и форумам. Например: «Знаешь, когда мне звонит президент? Никогда», «Ищи мою тачку около клуба. Клуба юных техников, слыхала, подруга?», «Может быть, Валя? Нет, Виталя»

Спустя год после выхода первого видео легенда вернулась в новом клипе «Виталя-2», который снят примерно в том же ключе, но в других декорациях. «Виталя с греческого — секс-машина, с латыни — самец, по жизни мужчина», — зачитывал молодой человек, который к этому времени уже обзавелся бородой и длинными волосами.

Еще через несколько лет вышел «Виталя-3», в котором зрители увидели превращение парня в рок-звезду и гламурного франта. «Зазнался он, раньше его треки прям за душу брали, весь район качали, а щас опопсел», «По-моему, эта часть прорывная. Сильно изменилась и рифма, и вообще стиль композиции», — в шутку спорили пользователи под роликом.

Скриншот клипа «Виталя-2» Кадр: ClubQuant / YouTube

Впрочем, новые видео не смогли повторить успех первого шлягера. Оригинальный ролик «Виталя» к данному моменту только на YouTube собрал больше 9 миллионов просмотров, у третьего — 1,3 миллиона просмотров, а вот второй пользователи посмотрели около 450 тысяч раз.

История «Витали»

Главный герой «Витали», чья личность долгое время оставалась загадкой для всего интернета — новосибирец Виталий Семионов, и он вовсе не айтишник, как гласила одна из версий в сети, а физик.

Хотя некоторые пользователи еще на заре популярности клипа не уловили ироничного тона видео и даже приняли Виталия за начинающего рэпера, который поделился своим творчеством с интернетом, в действительности ролик не предназначался для массовой аудитории. Он был придуман для ежегодного капустника клуба «Квант» — юмористического клуба физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ).

Семионов в интервью, которое он дал уже в 2024 году, раскрыл, что идея первого и последующих клипов с его участием, а также музыка и текст придуманы не им. По словам мужчины, его роль заключалась только в том, что он снялся в этих видео.

Первый клип создавался «на коленке». Он был показан на капустнике между юмористическими сценками, пока готовились следующие номера. В интернет же первое видео про Виталия попало «хаотично», говорит один из авторов композиции Павел Гривин. «На YouTube его даже не мы залили, а бог знает кто. Мы его во "ВКонтакте" загрузили в лохматые годы, тогда можно было скачать видео и залить его на YouTube, нигде никаких авторских прав особо не соблюдалось, дикие годы», — вспоминал он.

Наш клип «Виталя» — это, скорее, шутка, которая зашла слишком далеко. Просто забавный факт из нашей биографии

Павел Гривин один из авторов клипа «Виталя»

Сам Семионов назвал съемки в нашумевшем видео интересным опытом, но вместе с тем признался, что относится «сдержанно-негативно» к тому, что некоторые люди воспринимают его личность исключительно как мем. Тем не менее, как рассказал герой «Витали», друзья и знакомые периодически вспоминают в общении с ним строчки из оригинального ролика.

Судя по всему, своего рода легендой видео про Виталия стали и в «Кванте»: клуб неоднократно упоминал ролики в своих публикациях в соцсетях, а на его YouTube выложены несколько видео, в которых физик исполняет культовый трек уже вживую — за 2010 и 2020 год.

Скриншот клипа «Виталя-3» Кадр: ClubQuant / YouTube

«И поэтично, и так ненавязчиво»

«Помню, как в 2009, будучи старшеклассником, дико угорал с друзьями с этого видоса. Даже не верится, что столько лет прошло», «Эх, осень седьмого класса, школьные годы, помню, как прикалывались этим рэпом», — ностальгируют пользователи YouTube под видео с первым «Виталей». Другие в шутку уверяют, что Виталий изобрел постиронию до того, как это стало мейнстримом, а также, что он стал лучшим российским рэпером, которому Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и Элджей в подметки не годятся.

Это видео — какой-то феномен среди других старых русских популярных мемов, его шутки не кажутся устаревшими, как во многих других мемах, словно он создал видео, которое живет вне времени и которое всегда кажется актуальным

пользовательница YouTube

Но несмотря на то, что ролику в 2024 году исполнилось 15 лет, некоторые пользователи рассказывают, что только недавно узнали про мем и пришли от него в восторг. «Увидел в подборке лучших мемов неделю назад, теперь вот полную версию посмотрел. Да, мощно! И поэтично, и так ненавязчиво!» — хвалит ролик один из комментаторов на YouTube.

Павел Гривин и Виталий Семионов в шоу «Конфетка» на ТНТ Кадр: «Конфетка» / Rutube

Новой вспышке популярности россиянин отчасти обязан своим участием в шоу «Конфетка» на канале ТНТ, где первый трек «Виталя» перепел в новом формате Владимир Пресняков. Семионов рассказал в программе, что работает в новосибирском Академгородке младшим научным сотрудником, а также раскрыл отношение к прославившим его роликам.

На самом деле я не очень люблю рэп и к этим видео отношусь довольно прохладно

Виталий Семионов герой видео «Виталя»

Одна из судей передачи, ведущая Регина Тодоренко, даже заявила, что ранее ее команда приглашала Семионова сняться в ее шоу, однако получила отказ. Впрочем, мужчина заверил, что не был в курсе этого предложения и с ним лично никто на этот счет не связывался.

А на логичный вопрос, волнующий всех фанатов мема, стоит ли ждать четвертую версию «Витали», Семионов ответил еще три года назад. «Просто не будет», — заверил он.