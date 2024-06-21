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09:38, 21 июня 2024Мир

Япония проведет международную встречу по Украине

МИД Японии: Токио проведет встречу по разминированию на Украине в 2025 году

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Япония проведет международную встречу по разминированию на Украине в 2025 году. Об этом объявила глава японского МИД Ека Камикава, сообщает РИА Новости.

По ее словам, о планах Токио провести такую встречу заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите «Большой семерки» (G7) в Италии.

«Наша страна активно работает в области противопехотных мер. А именно: предоставление оборудования по разминированию, техническое сотрудничество, обучение снижению рисков, связанных с минами», — отметила дипломат.

Ранее стало известно, что премьер Японии пробыл на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня примерно 2,5 часа. Отмечается, что Кисида прибыл на саммит в 17:03, выступил с речью до фотосессии, начавшейся примерно в 19:00, а через 30 минут уже направился в Цюрих.

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      Семен Александров
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