Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:24, 22 июня 2024Мир

Армия Польши напряглась из-за взрывов на Украине

Армия Польши заявила о «напряженной ночи» из-за взрывов на Украине
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Армия Польши заявила об «очень напряженной ночи» из-за взрывов на Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Оперативное командование польских Вооруженных сил в X.

Ночь с 21 на 22 июня оказалась сложной для противовоздушной обороны (ПВО) Польши, так как под ударом оказались в том числе приграничные районы Украины. Польские истребители и самолеты союзных стран были подняты в небо из-за «интенсивной активности» дальней авиации России. Через два часа они вернулись на базу, поскольку угроза нанесения ударов по приграничным районам снизилась.

На территории Украины дважды за предыдущую ночь была объявлена воздушная тревога. Взрывы зафиксировали в Харькове, Одесской и Львовской областях.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Скрипали не хотят участвовать в расследовании дела об отравлении Стерджесс. Чем они объясняют свой отказ?

      Задержан подозреваемый в покушении на казахстанского блогера

      Приглашенного в парламент Канады Гунько назвали причастным к убийству сотен граждан СССР

      Польский болельщик упал с трехметровой высоты во время матча Евро-2024 на арене в Берлине

      Суд оштрафовал журналистов Катерину Гордееву и Андрея Караулова

      Депутат Европарламента назвал Украину держащей граждан в страхе диктатурой

      После случая с котом Твиксом РЖД внесут новшества в систему перевозок животных

      В пророссийском подполье на Украине сообщили о погрузке техники под Киевом

      В США связали крах страны с продолжением конфликта на Украине

      Экс-советник Пентагона осудил насильственную мобилизацию украинского отца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше