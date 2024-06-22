Армия Польши напряглась из-за взрывов на Украине

Армия Польши заявила о «напряженной ночи» из-за взрывов на Украине

Армия Польши заявила об «очень напряженной ночи» из-за взрывов на Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Оперативное командование польских Вооруженных сил в X.

Ночь с 21 на 22 июня оказалась сложной для противовоздушной обороны (ПВО) Польши, так как под ударом оказались в том числе приграничные районы Украины. Польские истребители и самолеты союзных стран были подняты в небо из-за «интенсивной активности» дальней авиации России. Через два часа они вернулись на базу, поскольку угроза нанесения ударов по приграничным районам снизилась.

На территории Украины дважды за предыдущую ночь была объявлена воздушная тревога. Взрывы зафиксировали в Харькове, Одесской и Львовской областях.