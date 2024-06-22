На Запорожской АЭС сообщили об обеспечении безопасности несмотря на атаку ВСУ

Из-за атаки ВСУ на «Радугу» нарушено функционирование инфраструктуры ЗАЭС

Несмотря на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС (ЗАЭС) обеспечение безопасности атомной электростанции продолжается в полном объеме, хотя были нанесены повреждения инфраструктуре. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЗАЭС.

«Повреждение подстанции "Радуга" в результате атаки ВСУ нарушило штатное функционирование объектов станции, таких как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения», — отмечено в сообщении, которое передает агентство.

В то же время в пресс-службе заявили, что обеспечение ядерной безопасности ЗАЭС продолжает осуществляться в полном объеме. Атаку на подстанцию «Радуга» ВСУ совершили вечером 21 июня, в результате удара был поврежден трансформатор.

Ранее в атаках ВСУ по городу Энергодар увидели подготовку к захвату Запорожской АЭС. По словам главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, Украина может попытаться высадить десант у атомной электростанции.

