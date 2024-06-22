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08:58, 22 июня 2024Мир

В США сообщили о тайном плане Израиля по установлению контроля над Западным берегом

NYT: Израиль готовит тайный план по установлению контроля над Западным берегом
Бецалель Смотрич

Бецалель Смотрич. Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Правительство Израиля предпринимает тайные усилия по необратимому изменению способов управления одной из двух частей Палестины. Об этом сообщает газета The New York Times после изучения записи выступления израильского министра финансов Бецалеля Смотрича на частном мероприятии.

Речь идет о Западном береге реки Иордан. Отмечается, что Верховный суд Израиля постановил, что речь идет о временной военной оккупации под управлением армии. Официально статус Западного Берега остается открытым для переговоров с палестинскими лидерами, однако в действительности власти Израиля предпринимают непубличную попытку укрепить контроль над территорией. По словам Смотрича, отдельные части плана правительства уже были поэтапно внедрены в течение последних 18 месяцев.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил признание рядом стран государственности Палестины, назвав этот шаг наградой за терроризм.

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      Марина Совина
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