Мужчина погиб в российском регионе из-за атаки ВСУ

Гладков сообщил о гибели мирного жителя в селе Салтыково из-за атаки ВСУ

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгородской области погиб мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Село Салтыково Белгородского района подверглось артиллерийскому обстрелу, заявил глава региона. «Случилось самое страшное — погиб мирный житель. Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия», — написал он.

По словам Гладкова, мужчина скончался от полученных ран на месте до приезда врачей. Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее глава Белгородской области сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей над регионом.

Перед этим стало известно, что мужчина получил контузию из-за атаки беспилотников в Белгородской области. Гладков отметил, что пострадавшего на скорой доставляют в белгородскую больницу.