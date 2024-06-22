Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:46, 22 июня 2024Россия

Силы ПВО сбили несколько воздушных целей в российском регионе

Гладков сообщил, что ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей над Белгородской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал глава региона.

В Белгородском районе после отражения атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Дубовое загорелась трава, очаг возгорания был оперативно ликвидирован. В поселке были повреждены крыши двух частных домов, осколки посекли 17 автомобилей. Кроме того, три автомобиля получили повреждения в селе Таврово.

Ранее сообщалось, что мужчина получил контузию из-за атаки беспилотников в Белгородской области. Гладков отметил, что пострадавшего на скорой доставляют в белгородскую больницу.

21 июня стало известно, что село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке украинского дрона-камикадзе. Один из жителей получил ранения, также была повреждена линия электропередачи.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Скрипали не хотят участвовать в расследовании дела об отравлении Стерджесс. Чем они объясняют свой отказ?

      В Турции воздушный шар с пассажирами застрял между скалами

      Бывший премьер раскрыл смысл военной полиции на Украины

      Во Франции заявили о подготовке третьей мировой войны на Украине

      После ударов ВСУ оказались обесточены два села в Запорожской области

      Силы ПВО сбили несколько воздушных целей в российском регионе

      Даниил Медведев оценил значимость Олимпиады

      Названа причина эвакуации аэропорта Астрахани

      Мужчина пострадал при атаке беспилотников по российскому региону

      Членов богатейшей семьи Британии отправят в тюрьму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше