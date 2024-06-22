Силы ПВО сбили несколько воздушных целей в российском регионе

Гладков сообщил, что ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей над Белгородской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал глава региона.

В Белгородском районе после отражения атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Дубовое загорелась трава, очаг возгорания был оперативно ликвидирован. В поселке были повреждены крыши двух частных домов, осколки посекли 17 автомобилей. Кроме того, три автомобиля получили повреждения в селе Таврово.

Ранее сообщалось, что мужчина получил контузию из-за атаки беспилотников в Белгородской области. Гладков отметил, что пострадавшего на скорой доставляют в белгородскую больницу.

21 июня стало известно, что село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке украинского дрона-камикадзе. Один из жителей получил ранения, также была повреждена линия электропередачи.