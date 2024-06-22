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10:20, 22 июня 2024Россия

Пожар на базе МВД в российском городе полностью потушили

Пожар на складе снабжения МВД в Ростове-на-Дону полностью потушили

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пожар на складе ресурсов снабжения МВД в Ростове-на-Дону удалось полностью потушить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Ростовской области.

«По пожару на Вятской полная ликвидация», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

О пожаре на Северо-Кавказской базе МВД стало известно в пятницу, 21 июня. Возгорание удалось локализировать к ночи. Огонь успел охватить площадь в 700 квадратных метров. В сети появились кадры с места происшествия, на которых можно увидеть густой столб черного дыма, поднимающийся в небо из-за жилой застройки.

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      Александра Качан
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