Пожар на базе МВД в российском городе полностью потушили

Пожар на складе снабжения МВД в Ростове-на-Дону полностью потушили

Пожар на складе ресурсов снабжения МВД в Ростове-на-Дону удалось полностью потушить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Ростовской области.

«По пожару на Вятской полная ликвидация», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

О пожаре на Северо-Кавказской базе МВД стало известно в пятницу, 21 июня. Возгорание удалось локализировать к ночи. Огонь успел охватить площадь в 700 квадратных метров. В сети появились кадры с места происшествия, на которых можно увидеть густой столб черного дыма, поднимающийся в небо из-за жилой застройки.