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08:09, 22 июня 2024Бывший СССР

Российские военные атаковали склады ВСУ во Львовской области

РИА Новости: во Львовской области обстреляли склады ВСУ с деталями для самолетов
СюжетРоссийские войска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные обстреляли склады украинских войск во Львовской области. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, неподалеку от вагоно-сортировочного участка железнодорожной станции, где расположены бывшие склады военной части противника, прогремел взрыв. Он уточнил, что на их территории хранились детали для самолетов. На место происшествия выехали машины скорой помощи и спасатели, часть улиц перекрыли.

Ранее Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удары по объектам военной энергетической инфраструктуры в ряде областей Украины, включая Львовскую. Атаке также подверглись, в частности, Винницкая и Хмельницкая области.

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      Марина Совина
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