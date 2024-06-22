Российские военные атаковали склады ВСУ во Львовской области

РИА Новости: во Львовской области обстреляли склады ВСУ с деталями для самолетов

Российские военные обстреляли склады украинских войск во Львовской области. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, неподалеку от вагоно-сортировочного участка железнодорожной станции, где расположены бывшие склады военной части противника, прогремел взрыв. Он уточнил, что на их территории хранились детали для самолетов. На место происшествия выехали машины скорой помощи и спасатели, часть улиц перекрыли.

Ранее Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удары по объектам военной энергетической инфраструктуры в ряде областей Украины, включая Львовскую. Атаке также подверглись, в частности, Винницкая и Хмельницкая области.