Назван возможный срок вступления Украины в ЕС

Политолог Журавлев допустил вступление Украины в ЕС через год

Украина может вступить в Евросоюз примерно через год в случае, если формальные, бюрократические процессы можно будет ускорить, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он добавил, что для этого потребуется добиться согласия всех стран-участниц.

«До вступления Украины в ЕС еще довольно далеко. Должны быть результаты переговоров, в рамках которых определят, какие действия должны предпринять в ЕС, какие требования к кандидатам, какие сроки к исполнению этих требований. Потом все страны-участницы должны дать свое согласие. Но вообще, все эти процессы идут довольно медленно. И, если бюрократические моменты можно ускорить, то с главами государств все сложнее», — заметил политолог.

По его словам, наиболее жестко к перспективе вступления Украины в ЕС может отнестись Венгрия. Впрочем, как считает Журавлев, и ее удастся переубедить, но путем больших финансовых вливаний и уступок.

«Если процесс решат ускорить, то вступление Украины может произойти примерно через год. Понятно, что и венгры, и словаки недовольны положением своих меньшинств в этой стране, но и их удастся купить», — считает Журавлев.

Ранее агентство France Presse сообщило, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз (ЕС) начнутся 25 июня.